Βόλος: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Έπιασε φωτιά η κουζίνα του σπιτιού του

Συναγερμός σήμανε στην Αλόννησο, αφού 12χρονος φαίνεται να τραυματίστηκε και να υπέστη εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο ανήλικος που νοσηλεύεται στον Βόλο, τραυματίστηκε όταν ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του στην Αλόννησο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

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Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 12χρονος μεταφέρθηκε πρώτα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και από εκεί, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε τέτοια, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο του Βόλου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από την Αλόννησο στον Βόλο με το ταχύπλοο «Άξιον Εστί» του Λιμενικού, ενώ κατά την άφιξή του στο λιμάνι τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού και προκλήθηκε ο τραυματισμός του παιδιού αναμένεται να διερευνηθούν.