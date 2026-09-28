Ελλάδα

Μαρία Μαζωνάκη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μέσα στον πόνο μου είναι παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε»

Η αδελφή του αδικοχαμένου τραγουδιστή μίλησε για τις αντιδράσεις των συναδέλφων του μετά τον θάνατό του
Βάσω, Μαρία και Γιώργος Μαζωνάκης
H Βάσω, η Μαρία και ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDP PHOTO
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Μία νέα δήλωση για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη και αναφέρθηκε στο κύμα αγάπης που έδειξαν οι συνάδελφοί του για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή μετά τον θάνατό του.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» και τα όσα είπε προβλήθηκαν τη Δευτέρα (28.09.2026). Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη σημείωσε ότι είναι παρηγοριά για εκείνο το γεγονός ότι ο γνωστός καλλιτέχνης αγαπήθηκε από τους συναδέλφους του.

Μάλιστα, επισήμανε ότι κάποιοι ακύρωσαν τις συναυλίες του και άλλοι τον τίμησαν τραγουδώντας τα δικά του κομμάτια.

«Με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος που οι συνάδελφοι του αδερφού μου τον αποχαιρέτησαν. Άλλοι τραγουδώντας τα τραγούδια του, άλλοι ακυρώνοντας τις εμφανίσεις τους και επιλέγοντας τη σιωπή. Όλοι όμως με αγάπη και σεβασμό. Μέσα στον πόνο μου είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε. Γιατί ένας άνθρωπος δε φεύγει όσο υπάρχουν καρδιές να τον θυμούνται και φωνές που συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια του.

Έτσι πάντα ένα κομμάτι του θα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσά μας. Και τους ευχαριστώ γι’ αυτό μέσα από την ψυχή μου», ανέφερε στη δήλωσή της η Μαρία Μαζωνάκη.

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