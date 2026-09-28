Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό τις βραδινές ώρες μέχρι την 1η Οκτωβρίου

Προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Κάθε μέρα τα σημεία της Λεωφόρου Κηφισού που θα είναι κλειστά, εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα είναι διαφορετικά, επηρεάζοντας πολλές Λεωφόρους που καταλήγουν στο ποτάμι.

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Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:

28 Σεπτεμβρίου: από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.

29 Σεπτεμβρίου: από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.

29 και 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.