Καλαμάτα: Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη της ΔΙΑΣ μετά τους πυροβολισμούς – Η ανάρτηση στα social media και το «καρτέρι» στην 25χρονη πρώην σύντροφο του που εργάζεται σε περίπτερο

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το newsit.gr από την υπόθεση των πυροβολισμών στην Καλαμάτα χθες (23/09/2026), όπου ένας 38χρονος φέρεται να έστησε καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία εργάζεται σε περίπτερο, και να πυροβόλησε προς το μέρος της.

Στο βίντεο καταγράφεται η άφιξη δυνάμεων της Αστυνομίας στο σημείο, λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα, ενώ οι Αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 38χρονου.

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Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ανάρτηση που είχε κάνει ο 38χρονος στα social media λίγες ώρες πριν από το «καρτέρι», με υβριστικό περιεχόμενο, την ώρα που στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το ιστορικό της σχέσης του με την 25χρονη και οι απειλές που φέρεται να είχαν προηγηθεί.

Στο βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr καταγράφεται η άφιξη αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο σημείο όπου λίγη ώρα νωρίτερα είχαν σημειωθεί οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στην περιοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 38χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε διαφύγει με το αυτοκίνητό του μετά την επίθεση.

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Το οπτικό υλικό αποτυπώνει την αστυνομική κινητοποίηση μετά το περιστατικό και προστίθεται στα στοιχεία που συνθέτουν το χρονικό της υπόθεσης.

Η ανάρτηση στα social media λίγες ώρες πριν το «καρτέρι» στην 25χρονη

Παράλληλα, στο προσωπικό προφίλ του 38χρονου στο Facebook εντοπίστηκε ανάρτηση που είχε δημοσιευτεί λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

Στο συγκεκριμένο post αναγραφόταν η φράση «Η κ@@α η ψιλικατζού», συνοδευόμενη από τη λεζάντα «εξαιρετικά αφιερωμένο».

Η ανάρτηση παρουσιάζει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς η 25χρονη πρώην σύντροφός του εργάζεται σε περίπτερο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο μήνυμα απευθυνόταν σε εκείνη και δεν μπορεί να αποδοθεί αυτομάτως ως απόδειξη συγκεκριμένου κινήτρου.

Το χρονικό της επίθεσης στην Καλαμάτα

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης (23/09/2026), όταν η 25χρονη κατευθυνόταν πεζή προς την εργασία της.

Ο 38χρονος φέρεται να την πλησίασε με το αυτοκίνητό του, να σταμάτησε και να κατέβηκε κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της.

Η 25χρονη δεν τραυματίστηκε, όπως επίσης δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους διερχόμενους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίθεση, ο 38χρονος φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στην πρώην σύντροφό του και να την είχε απειλήσει, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Η ζωή σου είναι λίγη».

Οι δύο τους είχαν διατηρήσει σχέση περίπου δύο χρόνια, η οποία είχε ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου. Στο διάστημα που ακολούθησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, είχαν σημειωθεί δύο περιστατικά ζηλοτυπίας, ενώ ο 38χρονος φέρεται να είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στην οικογένεια της 25χρονης.

Μέχρι τότε, πάντως, δεν είχε γίνει καταγγελία στις Αρχές.

Η διαφυγή, το τροχαίο και η σύλληψη

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος φέρεται να διέφυγε με το αυτοκίνητό του. Κατά τη διαδρομή ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην οδό Λυκούργου και εγκατέλειψε το σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν να κρύβεται σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Πάρκο Σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Το κυνηγετικό όπλο εντοπίστηκε στη συνέχεια σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο που ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο, μαζί με δύο πυροδοτημένους κάλυκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Για πλημμελή φύλαξη του όπλου συνελήφθη και ο πατέρας του 38χρονου, καθώς το όπλο ήταν δηλωμένο στο όνομά του.

Οι φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας ο 38χρονος φέρεται να είχε παρακολουθήσει την πρώην σύντροφό του.

Στο κινητό του εντοπίστηκαν περισσότερες από δέκα φωτογραφίες της 25χρονης, οι οποίες φέρεται να είχαν τραβηχτεί χωρίς τη συναίνεσή της.

Το συγκεκριμένο στοιχείο περιλαμβάνεται στο συνολικό πλαίσιο της δικογραφίας, μαζί με τις αναφορές για τις απειλές και την επίθεση με το κυνηγετικό όπλο.

Στα δικαστήρια ο 38χρονος – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο 38χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) στα δικαστήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση των πυροβολισμών και τα περιστατικά που προηγήθηκαν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ τα στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό, τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα υπόλοιπα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.