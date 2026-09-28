Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέα αποκαλυπτική κατάθεση εργαζόμενης της κλινικής στο Κολωνάκι – «Ο γιατρός μας είπε είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ακόμα μια αποκαλυπτική κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι «καίει» τους γιατρούς που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μια νοσηλεύτρια κατέθεσε τελικά στον ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνακη. Πρόκειται για μια συνταξιούχο νοσηλεύτρια που δούλευε part time στο ιατρείο στο Κολωνάκι και είχε καταθέσει και στην αστυνομία.

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Η μάρτυρας που συνοδευόταν από τη δικηγόρο της, φέρεται στην Αστυνομία να είχε πει ότι στις 15.30 σχολούσε και έφυγε, ενώ στον ανακριτή τα…. γύρισε και είπε ότι ήταν παρούσα όταν διαπιστώθηκε η ανακοπή στον Γιώργου Μαζωνάκη και ότι στο ιατρείο επικρατούσε αλαλούμ….

«Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα αίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα», φέρεται να υποστήριξε η μάρτυρας.

Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι όταν έφυγε με το ασθενοφόρο ο Γιώργος Μαζωνάκης, η 56χρονη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο γραφείο της για να τους μιλήσει.

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Επίσης, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεση της ότι ο 58χρονος γιατρός, μετά την αποχώρηση των διασωστών του ΕΚΑΒ, είπε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη για το περιστατικό.

«Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ο γιατρός μας είπε είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», φέρεται να ανέφερε σχετικά και συμπλήρωσε ότι έκτοτε δεν είχε άλλη επικοινωνία με τη γιατρό.

Η μάρτυρας δίνει και μια άλλη διάσταση στην υπόθεση, καθώς όπως λέει μετά το θάνατο του τραγουδιστή και το λουκέτο στο ιατρείο, οι εργαζόμενοι είναι στον «αέρα» και δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί με τις συμβάσεις εργασίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τη μάρτυρα, βρισκόταν ακόμη μια νοσηλεύτρια, που δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, η οποία ωστόσο αποχώρησε χωρίς να καταθέσει. Αναμένεται να κληθεί να καταθέσει τις επόμενες ημέρες.