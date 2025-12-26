Συμβαίνει τώρα:
Καλάβρυτα: Αμαξοστοιχία της Hellenic Train σταμάτησε μεσ’ την μέση της διαδρομής για να βοηθήσει ορειβάτες που τους έκαναν σήμα

Ένας από τους δύο αντιμετώπιζε πρόβλημα στην καρδιά
hellenic train
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Έκτακτη «στάση» έκανε η αμαξοστοιχία 1331 της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλάβρυτα – Διακοπτό για να προσφέρει άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες που του έκαναν νόημα να σταματήσει.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, οι ορειβάτες έκαναν πεζοπορία κοντά στα Καλάβρυτα και ζήτησαν βοήθεια καθώς ο ένας δεν ένιωθε καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.

Οι δύο ορειβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να καταλάβει τι χρειάζονταν. Στη συνέχεια οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να είναι έτοιμο για την άφιξη του ασθενή.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.

