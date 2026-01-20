Καλάβρυτα: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Ταλαιπωρία έφερε στους επιβάτες που επέλεξαν να ταξιδέψουν με τρένο προς τα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό, έφερε η πτώση ενός δέντρου στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Οδοντωτού 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό δεν πραγματοποιούνται μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, λόγω πτώσης δέντρου πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».