Καλάβρυτα: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια μέχρι νεοτέρας
Ταλαιπωρία έφερε στους επιβάτες που επέλεξαν να ταξιδέψουν με τρένο προς τα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό, έφερε η πτώση ενός δέντρου στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Οδοντωτού 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό δεν πραγματοποιούνται μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, λόγω πτώσης δέντρου πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

