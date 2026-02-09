Ελλάδα

Καλλιθέα: Η στιγμή που η 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι μεταφέρεται με περιπολικό στο νοσοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το newsit.gr αποτυπώνεται το περιπολικό της Άμεσης Δράσης που είχε παραλάβει τη μητέρα και το παιδί να φεύγει από την Πλατεία Κύπρου και να κατευθύνεται στο νοσοκομείο
Κοριτσάκι έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα
Η στιγμή της μεταφοράς του 2χρονου κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις στιγμές που διαδραματίστηκαν στην Πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν το δύο ετών κοριτσάκι έπεσε μέσα στο συντριβάνι φέρνει στο φως της δημοσιότητα το newsit.gr.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 20:15 όταν αστυνομικοί που πέρναγαν από την οδό Σιβιτανίδου στην Καλλιθέα σταμάτησαν από φωνές πολιτών για ένα ανήλικο κοριτσάκι το οποίο είχε πέσει μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Κύπρου και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Το πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ αμέσως κατευθύνθηκε προς το σημείο και προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της κρίσιμης κατάστασης και με τη συγκατάθεση της μητέρας του παρέλαβαν το 2χρονο κοριτσάκι μαζί με τη μητέρα του και το μετέφεραν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε αποτυπώνεται το περιπολικό της Άμεσης Δράσης που είχε παραλάβει τη μητέρα και το παιδί να φεύγει από την Πλατεία Κύπρου και να κατευθύνεται στο νοσοκομείο.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, για άλλη μια φορά, υπερέβαλαν εαυτό και εκτελώντας το καθήκον τους, κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το σώσουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
89
74
71
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα Αττική Οδός: «Δεν θα στείλουμε ποτέ μήνυμα στους συνδρομητές e – PASS για κάποια οφειλή, αν δείτε κάτι τέτοιο είναι απάτη»
«Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του», ενημερώνει η ανακοίνωση
αττική οδός
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού μου, έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησής μου
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προαναγγέλλει δε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τις προσεχείς ημέρες, επισημαίνοντας ότι τα ΜΜΕ «τον δικάζουν και τον καταδικάζουν», επικαλούμενα «πηγές» που -όπως υποστηρίζει- εδράζονται σε διακινούμενο non-paper «άγνωστου συντάκτη»
Ο Γιάννης Παναγόπουλος
Newsit logo
Newsit logo