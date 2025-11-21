Ελλάδα

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με διπλή επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης – Την έριξε κάτω και της άρπαξε την αλυσίδα

Ο άνδρας πρώτα λήστεψε και έριξε κάτω τη γυναίκα, και μέσα σε ένα λεπτό επέστρεψε στο σημείο, όσο εκείνη βρισκόταν ακόμη κάτω, και της πήρε την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η διπλή επίθεση και ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης από έναν περαστικό άνδρα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Στην Καλλιθέα περπατούσε ανυποψίαστη μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κουβαλούσε τα ψώνια της και επέστρεφε στο σπίτι της, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα, από τον οποίο έπεσε και θύμα ληστείας, μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός λεπτού.

Ο δράστης, εκμεταλλευόμενος την ευαλωτότητα της γυναίκας, την πλησίασε και με μια γρήγορη κίνηση την λήστεψε. Η ηλικιωμένη, από την ταραχή της, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πεζοδρόμιο, ενώ ο άνδρας απο απομακρύνθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, από το σημείο της επίθεσης, ο ληστής επέστρεψε και άρπαξε την αλυσίδα που φορούσε η ηλικιωμένη στον λαιμό της.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή αφήνοντας την ανήμπορη γυναίκα, πεσμένη στον δρόμο, η οποία παρά το σοκ που υπέστη, σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία της.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του ληστή και καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Μάλιστα ερευνάται το ενδεχόμενο ο άνδρας να ανήκει σε σπείρα που ληστεύει αλυσίδες στην περιοχή.

Παράλληλα, ζητά πληροφορίες από τυχόν μάρτυρες της επίθεσης, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη στην ηλικιωμένη γυναίκα.

