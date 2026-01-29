Καλλιθέα: Χωρίς ίχνη κακοποίησης το βρέφος που έχασε τη ζωή του – Η εξήγηση των γονιών του για τη μεταφορά του σε κτηνιατρείο

Ελλάδα

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του μόλις επτά ημερών βρέφους τα ξημερώματα της Τετάρτης (28.01.2026) στην Καλλιθέα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης από την Καλλιθέα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε εντοπιστεί χωρίς σφυγμό στο σπίτι και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να το επαναφέρουν και κατέληξε.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, ο πατέρας και η θεία του παιδιού, σε κατάσταση πανικού, το μετέφεραν αρχικά σε κοντινό κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε μικρή απόσταση. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το νεογνό δεν είχε σημάδια ζωής και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο «Αγία Σοφία», το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη επί περίπου 40 λεπτά για να το επαναφέρει. Ωστόσο, παρά τις εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για τη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου έχει προγραμματιστεί νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Παράλληλα, οι αρχές έχουν λάβει καταθέσεις από τους γονείς, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το χρονικό σημείο  που το παιδί σταμάτησε να έχει σφυγμό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γονείς του βρέφους που είναι αλλοδαποί φέρεται  να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως το παιδί δεν αντιδρούσε και δεν είχε σφυγμό. Όπως υποστήριξαν, αναζήτησαν άμεσα βοήθεια στο πλησιέστερο σημείο που θεώρησαν ότι θα μπορούσε να προσφέρει άμεση ιατρική υποστήριξη, έως ότου ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

