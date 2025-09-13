Καμίνια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αυτοκίνητο χτυπά τη 16χρονη – «Ο οδηγός έκανε πως βάζει αλάρμ και την εγκατέλειψε»

Βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός αυτοκινήτου χτυπά την 16χρονη κοπέλα στα Καμίνια, δίνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Το τροχαίο έγινε στην οδό Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025). Αν και ο οδηγός σταμάτησε για να μην πατήσει το κορίτσι, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και ακόμη αναζητείται.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αποτυπώνει το τροχαίο στα Καμίνια με θύμα το ανήλικο κορίτσι, η 16χρονη μαζί με μία φίλη της προσπαθούν να διασχίσουν τον δρόμο από διάβαση πεζών. Τότε, από τη δεξιά πλευρά τους, έρχεται ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η 16χρονη να χτυπήσει και να πέσει στον δρόμο ενώ η φίλη της κατάφερε τελευταία στιγμή να γλιτώσει.

Αν και ο οδηγός «κοκκάλωσε» το αυτοκίνητο, στη συνέχεια εγκατέλειψε το θύμα στο σημείο για να γλιτώσει την σύλληψη. Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει πως ο οδηγός έκανε πως βάζει αλάρμ για να κατέβει από το αυτοκίνητο αλλά στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της και είναι καλά στην υγεία της.

Ο ίδιος κάτοικος αποκαλύπτει πως στον συγκεκριμένο δρόμο, παρά το γεγονός πως έχει διάβαση πεζών (οι οδηγοί οφείλουν να προσέχουν τις διαβάσεις και να σταματούν για να περάσουν με ασφάλεια οι πεζοί), κανένας δεν σέβεται τους κανόνες και όλοι αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει μετατραπεί σε πίστα.

Μάλιστα, στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο με την εγκατάλειψη έχει 2 παιδικές χαρές, η μία για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

«Του φώναζαν όλοι “ρε φίλε τι κάνεις”. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε γιατί είδαμε τι έγινε. Ο οδηγός φρέναρε απότομα και χτύπησε την κοπέλα όχι σοβαρά. Μετά έκανε πως βάζει αλάρμ και έφυγε, εγκατέλειψε το σημείο. Η ανήλικη πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο», είπε αρχικά.

«Στην περιοχή υπάρχουν δύο παιδικές χαρές πρόσφατα ανακαινισμένες. Πολλοί είναι αυτοί που δεν σταματούν στην διάβαση και τρέχουν ανεξέλεγκτα ειδικά τις βραδινές ώρες ο δρόμος γίνεται πίστα. Υπάρχουν και διαβάσεις για ΑμεΑ αλλά κανένας από τους οδηγούς δεν νοιάζεται», συνέχισε.