Κάντζα: Η στιγμή που 62χρονος απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο άνδρας που συνελήφθη την Τετάρτη αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά κοντά στην Αττική Οδό
Στα χέρια των διωκτικών Αρχών βρίσκεται ένας 62χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Αττική Οδό στην Κάνζα, την περασμένη Τρίτη (26.8.25).

Ο 62χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να να συνδέεται με τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο και έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, διακρίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

 

Παράλληλα, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

