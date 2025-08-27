Σύλληψη 62χρονου για εμπρησμό στην Παιανία – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 26.08.2025 στην Παιανία, κοντά στην Αττική Οδό.

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, για τη χθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην Παιανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ένας 62χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.