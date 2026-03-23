Καρδίτσα: «Τα πολλαπλά χτυπήματα δείχνουν μανία, δεν πρόκειται για απλή οικονομική διαφορά» λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου για τη δολοφονία του

«Δεν πειθόμεθα στο αφήγημα ότι πρόκειται περί μιας απλής οικονομικής διαφοράς μιλάμε για πολλαπλά χτυπήματα που ενέχουν μανία, πάθος και ορμή», λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Τσιτόγλου για την άγρια δολοφονία του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή.

Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (23.3.26), σε μια υπόθεση που συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το έγκλημα, με τον έναν να έχει ήδη ομολογήσει τη συμμετοχή του. Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Ο δικηγόρος της οικογενείας του Γιώργου Τσιτόγλου τόνισε το γεγονός ότι δύο νεαροί προέβησαν σε αυτή την απίστευτη την εγκληματική πράξη καταφέρνοντας πάνω από 15 μαχαιριές στο θύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λοιπόν, σήμερα λοιπόν απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά των δύο νεαρών ανηλίκων δραστών για το ειδεχθές, στυγερό έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και άλλα συνοδά πλημμελήματα, οπλοχρησία, οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και λοιπά. Για τον πρώτον νεαρό ανήλικο η κατηγορία είναι του αυτουργού της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τον δεύτερον του συνεργού στην πράξη αυτή. Εκείνο που προβληματίζει και δημιουργεί τεράστια εντύπωση στο φιλήσυχο κοινό της πόλης της Καρδίτσας, είναι το γεγονός ότι δύο ανήλικοι δράστες προέβησαν σ’ αυτή την απίστευτη εγκληματική πράξη. Αυτό πρέπει να θορυβήσει την τοπική κοινωνία, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να δουν επιτέλους τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα νέα παιδιά και καταφεύγουν σ’ αυτές τις απαράδεκτες εγκληματικές καταστάσεις. Το πρώτο είναι αυτό», αναφέρει ο δικηγόρος Βασίλης Κωστής.

Η οικογένεια του τραγουδιστή θέλει να πάρει μια απάντηση γιατί έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο τόσο άδικα.

«Η οικογένεια ζητά… ζητά δικαιοσύνη, ζητά την πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας και το τι συνέβη. Θέλουμε να διαλευκανθούν τα κίνητρα της εγκληματικής δράσης των νεαρών. Δεν πειθόμεθα στο αφήγημα ότι πρόκειται περί μιας απλής οικονομικής διαφοράς. Μιλάμε για πολλαπλά χτυπήματα, τα οποία, κατά τη δικιά μας την άποψη, ενέχουνε μια μανία. Ένα πάθος, μια ορμή. Αυτά θα τα δει η ανάκριση. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ανακριτικές αρχές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως οι συνομιλίες μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα των νεαρών, προς ώρας απ’ ότι γνωρίζω -γιατί σήμερα εμείς δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας- δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα της δικογραφίας, ωστόσο όμως κατά μια πρώτη πληροφόρηση, δεν έχουν ανευρεθεί τα κινητά τους τηλέφωνα. Είναι σημαντικό αυτό για να δούμε επιτέλους τι διάλογοι, τι συνομιλίες, τι συνδιαλέξεις προηγήθηκαν. Επίσης, ένα σημαντικό που πρέπει να τονίσω, είναι ο ρόλος της κυρίας που ήτανε στο επεισόδιο αυτό, να διερευνηθεί ο ρόλος της και τα πραγματικά αίτια της ξαφνικής φυγής της πριν καν έρθει το ασθενοφόρο. Και επίσης ζήτησα από την ανάκριση, στη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να λάβει χώρα και αναπαράσταση του εγκλήματος. Για να μην υπάρχει καμιά απολύτως διχόνοια, καμιά αοριστία, καμιά ασάφεια ως το πώς έγινε η εγκληματική αυτή πράξη.» καταλήγει.