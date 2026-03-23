Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, τύπου πεταλούδα - Αλισβερίσι ναρκωτικών η αιτία του εγκλήματος
Τα Δικαστήρια στην Καρδίτσα
Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας οδηγήθηκαν ο 17χρονος και 18χρονος που συνελήφθησαν χθες Κυριακή (22.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, για την υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου.

Ειδικότερα, χθες το πρωί στην Καρδίτσα, 51χρονος βρέθηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων τακτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 51χρονο θύμα της δολοφονίας και κατόπιν διαπληκτισμού, ένας εξ αυτών του προκάλεσε τα τραύματα με μαχαίρι.

Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.

Οργή συγγενών και δικηγόρων στη δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - Τέσσερις διακοπές και γιουχαΐσματα
Πολλοί συγγενείς καθόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς δεν υπήρχαν θέσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας - «Είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι» είπε ο Πάνος Ρούτσι
Δίκη των Τεμπών
ΚΥΣΕΑ: Πέρασαν και τα 5 εξοπλιστικά προγράμματα των 5 δισ. ευρώ – Νέος αρχηγός στο Λιμενικό ο Χρήστος Κοντορουχάς
Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν και τα πέντε εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ επιλέχθηκε και ο νέος αρχηγός του Λιμενικού
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσέρχεται στο ΚΥΣΕΑ
Σεισμός: Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε σπίτια στα Ιωάννινα και Θεσπρωτία - Πάνω από 200 αιτήσεις στον δήμο Δωδώνης
Νέες αιτήσεις για επανεξέταση μετά τους μετασεισμούς - Οι μηχανικοί προχωρούν στην καταγραφή και τον χαρακτηρισμό των κτιρίων που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς
Σπίτι στη Θεσπρωτία μετά τον σεισμό
22 συλλήψεις για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ – Χειροπέδες σε πρώην παίκτη ριάλιτι, κατηγορούνται και 2 γνωστοί influencers
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο ιδιοκτήτες κέντρων μασάζ και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι ενώ κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση και δύο γνωστά μοντέλα
Περιπολικό 9
Αυτό είναι το email που οδήγησε το ελληνικό FBI στη σύλληψη του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη για τους πλαστούς πίνακες
Ο καταγγέλλων (τα στοιχεία του οποίου ειναι στη διάθεση του newsit.gr) προσεφυγε μαζί με τον γνωστό δικηγορο, εκτιμητή και συλλέκτη έργων τέχνης κ. Στέλιο Γκαρίπη στην 23η ανακρίτρια και κατέθεσαν αίτηση υποστήριξης της κατηγορίας
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
