Κάρπαθος: Βρέθηκε η σορός του 55χρονου Άγγλου τουρίστα που αγνοούνταν από τον Ιούνιο – Τον βρήκαν κυνηγοί

Μετά από 3 μήνες αναζητήσεων και αγωνίας, βρέθηκε σήμερα (27.09.2025) η σορός του Άγγλου τουρίστα που είχε χαθεί από τον Ιούνιο στην Κάρπαθο. Το πτώμα του άτυχου άνδρα βρέθηκε στη θέση Επιονία από κυνηγούς που περπάταγαν στην περιοχή.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς ο Άγγλος τουρίστας χάθηκε στην Κάρπαθο. Όλα δείχνουν πως έχασε τον προσανατολισμό του και βρήκε τραγικό θάνατο. Μέσα στις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ρόδου ώστε να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του.

Η οικογένειά του που παρακαλούσε τόσο διάστημα για ένα ευχάριστο νέο, έμαθε τα τραγικά νέα και μέσα στις επόμενες ώρες θα φτάσει στο νησί, αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι τελευταίες ώρες του τουρίστα

Τελευταία φορά που εθεάθη ο Άγγλος ήταν το μεσημέρι στις 27 Ιουνίου 2025. Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια του ζήτησε πληροφορίες για το πώς μπορεί να πάει στην περιοχή Βρουκούντα.

Από τότε δεν τον είδε ποτέ ξανά, κανείς.

Την εξαφάνισή του ανέφερε ιδιοκτήτρια του σπιτιού που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, όταν πήγε να το καθαρίσει αφού η διαμονή του έληγε την προηγούμενη ημέρα.

Από τότε, το λιμενικό, διασώστες και αστυνομία έψαχναν τον άνδρα σε κάθε άκρη του νησιού. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Στο νησί είχαν φτάσει και η πρώην σύζυγός του με τον γιου του ώστε να τον ψάξουν και αυτοί. Το τέλος στην αναζήτηση του μπήκε ωστόσο σήμερα, με τον χειρότερο τρόπο.