Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θεσσαλονίκη στην Άνω Περαία: Εστάλη 112 – Σηκώθηκαν 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026). Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112, για ετοιμότητα με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη και κινητοποίησε 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Θερμαϊκού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην άνω περαια Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

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Για τον λόγο αυτό εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.