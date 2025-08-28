Ελλάδα

Καστοριά: Οι δραματικές ώρες αναζήτησης των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο – «Δεν απαντούσαν στα κινητά»

Από τη 01:30 έως και τις 05:30 σήμερα τα ξημερώματα οι γονείς τους, έψαχναν αγωνιωδώς να τα εντοπίσουν, αλλά δεν είχαν καμιά απάντηση
Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι
Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι

«Τους καλούσαν στα κινητά τους τηλέφωνα και δεν απαντούσαν», λένε στο newsit.gr συγγενικά πρόσωπα του 16χρονου που μαζί με τη συνομήλικη φίλη του έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (28.08.2025) στην επαρχιακή οδό Αμύνταιου – Κορήσης στην Καστοριάς

Μια τραγωδία που δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους γράφτηκε στην άσφαλτό του οδικού δικτύου της ακριτικής Καστοριάς σε τροχαίο δυστύχημα. Θύματα δύο ανήλικα παιδιά τα οποία φέτος θα πήγαιναν στην Β΄ λυκείου, καθώς το αυτοκίνητο που επέβαιναν έφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε αγροτεμάχιο. 

Το όχημα που φέρεται να οδηγούσε ο 16χρονος, καθώς ιδιόκτητης είναι ο πατέρας του, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, ενώ ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστος ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατοχή των ανηλίκων. 

Τα δύο παιδιά είχαν σχέση κι είχαν φύγει από τα σπίτια τους το βράδυ της Δευτέρας. Από τη 01:30 έως και τις 05:30 σήμερα τα ξημερώματα οι γονείς τους, έψαχναν αγωνιωδώς να τα εντοπίσουν. 

Οι κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των ανήλικών δεν έβρισκαν ανταπόκριση, καθώς ούτε το αγόρι ούτε το κορίτσι απαντούσαν έως τη στιγμή που ήρθαν τα άσχημα νέα. «Τα παιδιά δεν είχαν δώσει το παρόν από την 1:30 η ώρα και τα και τους βρήκαν γύρω στις 5:30 με 6:00 σήμερα το πρωί. Τους καλούσαν στα κινητά και δεν απαντούσαν» λέει στο newsit.gr στενό συγγενικό πρόσωπό του 16χρονου και συνεχίζοντας προσθέτει: «Ο Θέμης και το κορίτσι τώρα θα πήγαιναν στη Β ΄λυκείου κι είχαν σχέση.  Οι γονείς και των δύο παιδιών ξεκίνησαν να τους ψάχνουν από τη 01:30 τα ξημερώματα. Το πρωί τους ενημέρωσε η αστυνομία πως βρέθηκε το αυτοκίνητο κι ότι η πυροσβεστική έκανε πολύ ώρα να απεγκλωβίσει τα παιδιά από μέσα το όχημα».

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη γύρω στις έξι σήμερα το πρωί, ενώ τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Συντρίμμια
Κομμάτια από κατεστραμμένο αυτοκίνητο

Τα ίχνη από φρεναρίσματα που εντοπιστήκαν στην άσφαλτο δείχνουν ότι ο οδηγός προσπάθησε να ακινητοποιήσει ή να κόψει την ταχύτητα του οχήματος, ωστόσο δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα αυτοκίνητο να σπάσει τα συρματοπλέγματα και να καταλήξει στο χωράφι. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο ανηλίκων ήταν πολύ δύσκολη

Κεριά
Κεριά για την μνήμη των παιδιών που χάθηκαν στο τροχαίο στην Καστοριά
Λουλούδια
Φίλοι και συγγενείς αφήνουν λουλούδια στον τόπο της τραγωδίας

Πέντε πυροσβέστες παλέψαν προκειμένου να βγάλουν τα παιδιά μέσα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες. Αμέσως οι έφηβοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.       

