Ελλάδα

Καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Λόγω της ηλικίας του, την ποινή των 8 χρόνων κάθειρξης που του επέβαλε το δικαστήριο θα την εκτίσει κατ' οίκον
Παναγιώτης Ψωμιάδης
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης / Eurokinissi

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8 ετών. Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ένοχος για απιστία και ψευδή βεβαίωση, πράξεις που συνδέονται με εικονικά έργα επί των ημερών του, για τα οποία και κατηγορείται.

Όταν ήταν νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, σύμφωνα με τις κατηγορίες, προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που όμως απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-’10 με τη ζημιά να προσδιορίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στον 78χρονο Παναγιώτη Ψωμιάδη, πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ’ οίκον.

Ωστόσο, με την ίδια απόφαση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
101
92
67
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ευλογιά προβάτων: Εισαγγελική παρέμβαση από Άρειο Πάγο για τις καταγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα
Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει φυλάκιση έως τρία χρόνια αν υπάρξει διάδοση της ασθένειας σε ζώα και φυλάκιση έως 10 χρόνια αν μεταδοθεί η ασθένεια στον άνθρωπο
ΚΟΠΑΔΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Τα δηλητηριώδη μανιτάρια τα μάζεψε κοντά στο σπίτι μας» λέει ο γιος του ζευγαριού που θα μεταφερθεί για μεταμόσχευση στην Ιταλία
«Είναι κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση και πρέπει οι γονείς μου να μεταφερθούν στην Ιταλία για μεταμόσχευση» λέει στο newsit.gr ο γιος του 65χρονου και της 55χρονης
Η γυναίκα που δηλητηριάστηκε μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών
Στη φυλακή ο 29χρονος που καταδίωξε και γρονθοκόπησε τον οδηγό ταξί στον Νέο Κόσμο - «Ο 58χρονος προκάλεσε την κατάσταση»
Ενώπιον ανακριτή ο 29χρονος φέρεται να επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου, όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση, «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επιμένοντας ότι ο οδηγός του επιτέθηκε πρώτος
Ο 29χρονος που εμπλέκεται σε περιστατικά με ξυλοδαρμούς στο Νέο Κόσμο 6
Newsit logo
Newsit logo