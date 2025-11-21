Καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8 ετών. Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ένοχος για απιστία και ψευδή βεβαίωση, πράξεις που συνδέονται με εικονικά έργα επί των ημερών του, για τα οποία και κατηγορείται.

Όταν ήταν νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, σύμφωνα με τις κατηγορίες, προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που όμως απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-’10 με τη ζημιά να προσδιορίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στον 78χρονο Παναγιώτη Ψωμιάδη, πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ’ οίκον.

Ωστόσο, με την ίδια απόφαση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.