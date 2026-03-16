Κατασκοπεία στη Σούδα: Στη φυλακή ο 58χρονος Πολωνός – Αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως έκανε τουρισμό

Αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία στην αμερικανική βάση στη Σούδα, ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στα Χανιά την προηγούμενη Πέμπτη (12/03/2026), ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε σήμερα (16/03/2026) ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθεί και ισχυρίστηκε ότι μένει στα Χανιά τα τελευταία 2-3 χρόνια για διακοπές, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η δικηγόρος του Μαρία Βόλιτση και πως δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία στη Σούδα.

Μετά την απολογία του ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στα Χανιά κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρίσκεται στα Χανιά, τα οποία αγαπάει πολύ και έρχεται τα τελευταία χρόνια, για διακοπές. Έχει φίλους εδώ και είναι ένα μέρος που τον ηρεμεί και αυτός είναι ο λόγος που διαμένει στα Χανιά αρκετούς μήνες τα τελευταία 2-3 χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το creta24.

Αναφορικά με τις φωτογραφίες από την αεροπορική και τη ναυτική βάση της Σούδας που βρέθηκαν στην κατοχή του, ο 58χρονος ισχυρίστηκε πως το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό το έχει μοιραστεί σε ιδιωτικές συνομιλίες με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα.

Ο 58χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στο Μαράθι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Υποστήριξε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ότι το υλικό που βρέθηκε στο κινητό του από την αεροπορική και τη ναυτική βάση της Σούδας, το έστελνε στην αδερφή του στην Πολωνία καθώς ο σύζυγος της είναι στρατιωτικός και «του αρέσουν» τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πέρα από το κινητό του γίνονται έλεγχοι και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο βαν-τροχόσπιτο του 58χρονου.

Όπως έγραψε το creta24, o Πολωνός εδώ και τρία χρόνια ερχόταν με τον βαν του στην περιοχή που έχει θέα στον κόλπο της Σούδας.

Στάθμευε το βαν-τροχόσπιτο στο σημείο που φαίνεται στις φωτογραφίες και έμενε εκεί όλο τον χειμώνα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα επισκεπτόταν το νησί παρέα με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο.