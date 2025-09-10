Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Τριαντόπουλο: Η συγκινητική αγκαλιά πριν μπει στο Εφετείο

Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται η ανάκριση που εκκρεμεί σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετοχών του, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Σήμερα έχει κληθεί να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση. Προσήλθε στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Κατά την είσοδο του στο Εφετείο της Αθήνας στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι του έκανε μια αγκαλιά.

Όπως είπε του το ζήτησε ο φίλος του γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να καταλαβαίνει τον Νίκο Πλακιά.