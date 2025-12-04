Κατέρρευσε δρόμος στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «βούλιαξε» σε σκαμμένο οικόπεδο – Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτη ατυχία για οδηγό στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025). Ενώ πάρκαρε κανονικά το αυτοκίνητού του, ο δρόμος από κάτω του υποχώρησε με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει σε οικόπεδο όπου γίνονταν εργασίες.

Το ατύχημα έγινε στην οδό Φωτάκη στο Ηράκλειο. Η κακοκαιρία Byron φαίνεται πως σάρωσε την όμορφη πόλη του Ηρακλείου με αποτέλεσμα να υποχωρήσει ο δρόμος. Αν και στην αρχή το αυτοκίνητο το κράταγε η περίφραξη του οικοπέδου, στη συνέχεια ούτε αυτή δεν άντεξε και λύγισε.

Ως αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο στο οποίο είχε σχηματιστεί ολόκληρη λίμνη από τις συνεχόμενες βροχές.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του δήμου που έχουν αποκλείσει τον δρόμο, υπό τον φόβο περεταίρω υποχώρησης.

