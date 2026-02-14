Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει η αργία και τι ισχύει για εργαζόμενους και σχολεία – Τα έθιμα και οι παραδοσιακοί μεζέδες

Αντίστροφη μέτρηση για την Καθαρά Δευτέρα και για τα αγαπημένα έθιμα που κάθε χρόνο κάνουν αυτήν την ημέρα ξεχωριστή. Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει 23 Φεβρουαρίου 2026, και όπως πάντα, δίνει την δυνατότητα στους τυχερούς για ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί σημαντικό σταθμό για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μιας και σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής η οποία με την σειρά της οδηγεί στο Πάσχα και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιοι θα απολαύσουν το τριήμερο και τι ισχύει για εργαζόμενους και σχολεία;

Ως επίσημη αργία, σχολεία και πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά. Σχετικά με την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, εξαρτάται καθαρά από το καθεστώς κάθε επιχείρησης.

Πολλές εταιρείες – επιχειρήσεις επιλέγουν να δώσουν ρεπό ή άδεια αν και δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο.

Η σημασία της ημέρας και τα έθιμα

Η Καθαρά Δευτέρα αντιπροσωπεύει μια ημέρα κάθαρσης και πνευματικής ανανέωσης. Η νηστεία που ξεκινά διαρκεί συνολικά 40 ημέρες, αντίστοιχες με τη νηστεία του Ιησού Χριστού στην έρημο, συν τις 7 ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η νηστεία της Σαρακοστής λήγει και τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου που έρχεται και η ανάσταση του Χριστού.

Σχετικά με τα έθιμα, οι Έλληνες απολαμβάνουν διάφορες παραδόσεις αυτήν την ημέρα.

Η ημέρα ξεκινά με το πέταγμα του χαρταετού που συμβολίζει την πνευματική ανύψωση και ελευθερία.

Στη συνέχεια έρχεται και το παραδοσιακό τραπέζι όπου είναι γεμάτο με λαγάνα, ταραμά, όσπρια και θαλασσινά, τα γνωστά «κούλουμα».