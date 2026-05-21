ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για 5 Ιουνίου πήραν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο προσέρχονται οι 11 βουλευτές 

Για τις 5 Ιουνίου πήραν προθεσμία όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν σήμερα (21/5/26) ανωμοτί εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και έλαβε προθεσμία, ώστε να λάβει γνώση της δικογραφίας και να απαντήσει στα όσα του αποδίδονται.

Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων είναι ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού. Για την Παρασκευή τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές, που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή.

Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλ, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Μόνον οι δύο εκ των έντεκα και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, ανωμοτί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί αυτό το διήμερο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται πάντως να δώσουν το «παρών» αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις.