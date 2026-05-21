«Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, έβλεπα τη μάνα μου να πεθαίνει», λέει ο γιος της ασθενούς για τον γιατρό με το «φακελάκι»

Νέα αποκαλύψεις για την υπόθεση του γιατρού που καταγγέλλεται ότι ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή μέσα σε νοσοκομείο, με τον γιο της γυναίκας που βιντεοσκόπησε τη στιγμή να μιλά αποκλειστικά στο newsit.gr και να περιγράφει όσα – όπως λέει – έζησε μαζί με τη μητέρα του λίγο πριν το χειρουργείο της.

Ο ίδιος υποστηρίζει, μιλώντας στο newsit.gr, πως από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι ο γιατρός ζητούσε χρήματα, ενώ αποφάσισε να καταγράψει τη συνομιλία με το κινητό του, μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν αντιλήφθηκε ότι θα επέστρεφε ξανά για να επιμείνει.

«Ήρθε ο αναισθησιολόγος κατά τις 11:30 και από τότε κατάλαβα με τα λεγόμενά του ότι θέλει λεφτά, ενώ και από μια ασθενή που ήταν απέναντι κατάλαβα ότι είχε ζητήσει και σε εκείνη. Εγώ έκανα σαν να μην τον κατάλαβα από την αρχή, ρωτούσα συνέχεια. Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου, ώσπου ήρθε και άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα. Αλλιώς, λέει, η ώρα είναι, πάει 12:00, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Του είπα “ναι”, αλλά όχι τώρα, ότι θα μπορώ να του τα δώσω μετά», είπε ο γιος της ασθενούς.

Ο ίδιος μάλιστα, παραδέχεται ότι φοβήθηκε από τη συμπεριφορά του γιατρού, ενώ εξηγεί και γιατί αποφάσισε να ανεβάσει το βίντεο στο TikTok. «Αυτός μ’ έπαιρνε από πίσω. Δηλαδή όπου πήγαινα εγώ… όχι τόσο κοντά… ήτανε από πίσω μου, δηλαδή τρόμαξα όταν τον είδα από πίσω μου. Εγώ το ανέβασα στο TikTok γιατί έμαθα ότι στο παρελθόν είχε ξανά απασχολήσει για ίδιο ζήτημα και ήθελα να δω αν τον αναγνωρίσει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει, περιγράφοντας την αγωνία που βίωσε για τη μητέρα του αλλά και την πίεση που – όπως καταγγέλλει – δεχόταν για να δώσει χρήματα: «Η μητέρα μου έκανε χειρουργείο για γόνατο. Είναι 70 και κάτι. Έχει κάνει ήδη το χειρουργείο, αναρρώνει τώρα.

Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και έγινε η εισαγωγή της μητέρας μου στο νοσοκομείο, ζήτησε τα χρήματα. Εγώ του είπα ότι δουλεύω στο δήμο — που δεν δουλεύω στο δήμο — και θα πληρωνόμουν 28 του μηνός και θα του τα έδινα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, έβλεπα τη μάνα μου να πεθαίνει…»

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που έχει διαταχθεί για τον γιατρό αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, με τον ίδιο να απομακρύνεται από το νοσοκομείο και να αναστέλλονται τα καθήκοντα του.