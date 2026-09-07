Ελλάδα

Κατήγγειλαν γνωστό κομμωτή ότι «ξάφρισε» ακριβά αξεσουάρ από ιταλικό οίκο μόδας στη Μύκονο – Το newsit.gr αποκαλύπτει την ακριβή καταγραφή από το δελτίο συμβάντων

Φέρεται να άρπαξε ένα ακριβό φυλαχτό και ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου - Τον πρόδωσε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που διαθέτει το κατάστημα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Γνωστός κομμωτής με τηλεοπτικές εμφανίσεις, καταγγέλθηκε από Ιταλίδα ιδιοκτήτρια γνωστού καταστήματος, ιταλικό οίκου μόδας μέσα στο Nammos Village στην περιοχή Ψαρρού στη Μύκονο, για αρπαγή ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου αξίας 390 ευρώ και ενός αξεσουάρ – φυλαχτού, με τη μορφή της γάτας αξίας 590 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η καταγγελία της Ιταλίδας έγινε στην Αστυνομία της Μυκόνου στις 2/9/26 και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο καταγραφής συμβάντων για τον κομμωτή, «είναι άτομο γνωστό στο πανελλήνιο απ’ τις τηλεοπτικές του παρουσίες, σε τηλεοπτικές εκπομπές».

Μετέβη στις 18 Ιουλίου στο κατάστημα του ιταλικού οίκου μόδας, και όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό, πήρε τα εμπορεύματα από την προθήκη, τα δοκίμασε και αφού τα δοκίμασε, αντί να τα τοποθετήσει στη θέση τους ή να τα αγοράσει, τα άρπαξε βάζοντας στην τσέπη και έφυγε σαν κύριος.

Η κλοπή αποκαλύφθηκε στις 10/8/2026 μετά από καταγραφή που έγινε στο κατάστημα και διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τα δύο εμπορεύματα.

Τότε οι υπεύθυνοι ανέτρεξαν στο βιντεοληπτικό υλικό και διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ο συγκεκριμένος πελάτης που «ξάφρισε» είναι ο γνωστός κομμωτής.

Το υλικό παραδόθηκε στους αστυνομικούς και μετά από εξέταση ταυτοποίησαν τον γνωστό κομμωτή που αναμένεται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

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