Καιρός αύριο: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Λιγότερο ζεστός θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη (08.09.2026), καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι με ένταση έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με το meteo.gr, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

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Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-33, στην Ήπειρο από 16 έως 34, στην υπόλοιπη δυτική χώρα και στη νότια χώρα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 31-32, στα Επτάνησα από 21 έως 31-33 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες και στην Κρήτη έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

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Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.