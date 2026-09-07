Μάνδρα: «Θα κινηθώ νομικά» λέει η μητέρα του 30χρονου που μπήκε με μαχαίρι στο ΑΤ

Στη ΜΕΘ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 31χρονος που μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας και επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, ενώ ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε και εν τέλει τον ακινητοποίησε, αφέθηκε ελεύθερος. Η μητέρα του νεαρού, ξέσπασε μιλώντας στο Live News, αναφέροντας ότι ο γιος της έχει ψυχολογικά προβλήματα και δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά.

Δικογραφία για απόπειρα δολοφονίας, σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, απειλώντας με μαχαίρι αστυνομικούς. Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι, όταν ο δράστης εμφανίστηκε έξω από το Α.Τ. και με ένα μαχαίρι άρχισε να απειλεί τον φρουρό και μια γυναίκα αξιωματικό.

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Αποκλειστικά στο Live News μίλησε η μητέρα του 31χρονου που το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026) μπήκε με ένα μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με σκοπό να επιτεθεί σε αστυνομικούς. Στην προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν, ένας δόκιμος αστυνομικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας που έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν για ψυχιατρικά προβλήματα βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Θρίασιο.

«Μπορεί να είναι σε ένα αμόκ. Μπορεί να πει: “Θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω”, αλλά χέρι δεν έχει απλώσει ποτέ. Ναι, έχει απειλήσει και με μαχαίρι και με όπλο και ξανά με μαχαίρι. Δεν έχει απλώσει χέρι όμως ο 31χρονος», είπε η μητέρα του μιλώντας στο Live News.

«Θα κινηθώ νομικά μέχρι εκεί που πρέπει. Γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν είναι καλά, είσαι υποχρεωμένος να τον βοηθήσεις και όχι να τον σκοτώσεις. Ξέρανε το παιδί. Θα μπορούσαν να το είχαν αφοπλίσει», πρόσθεσε η μητέρα του.

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«Τον πλησιάζει μισό μέτρο και του ρίχνει στην κοιλιά. Οι άλλοι που ήταν από πίσω, που έχουν την πείρα και ξέρουν πώς θα αφοπλίσουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν το κάνανε; Και άφησαν το παιδάκι το μαθητευόμενο με το όπλο να χτυπήσει αυτόν;», είπε στη συνέχεια.

«Ξέρετε τι ζημιά του έχουν κάνει; Ξέρετε τι ζημιά; Μισό έντερο, χολή, συκώτι, σπλήνα, στομάχι. Όλα. Εγώ για να καταλάβω ότι το παιδί θα πάει καλά, θα περάσουν δέκα μέρες. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το παιδί όταν ξυπνήσει και συνέλθει να πάρει το κινητό και να δει αυτά που γράφουνε. Είναι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη. Τον πλησιάζει μισό μέτρο και του ρίχνει στην κοιλιά. Και άφησαν το παιδάκι το μαθητευόμενο με το όπλο να χτυπήσει αυτόν; Πρώτον. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να έχουν πυροβόλο όπλο και δεν έχουν πλαστικές σφαίρες. Χτύπα τον στα πόδια», πρόσθεσε.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας και φρουρός, από την πλευρά του, υποστήριξε: «Τον γνώριζα πολλά χρόνια καθώς είχε στο παρελθόν συνοδευτεί από την Υπηρεσία μας σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία μετά από εισαγγελική εντολή. Κρατούσε ένα μαχαίρι και άρχισε να απειλεί εμένα και την αξιωματικό να του δώσουμε τα όπλα μας. Παρά τις προσπάθειες να τον ηρεμήσουμε, ο δράστης τελικά μας επιτέθηκε χωρίς να μας χτυπήσει».

Μέσα στο τμήμα υπήρχαν και πολίτες, και ο 31χρονος, ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο με το μαχαίρι στα χέρια, έσπασε μια πόρτα δωματίου και πέταξε μια γλάστρα, με αποτέλεσμα τα θραύσματα από το τζάμι να τραυματίσουν έναν αστυνομικό.