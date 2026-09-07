Δροσιά: Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του θύματος της απόπειρας δολοφονίας το 2025 – Έβαλε τον σύντροφό της να τον πυροβολήσει

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος ενός 38χρονου στη Δροσιά που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς συνελήφθη η πρώην σύζυγος του θύματος ένα χρόνο μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η αιματηρή επίθεση στη Δροσιά σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025, και είχε σαν αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χαροπαλεύει σε νοσοκομείο μέχρι και σήμερα (07.09.2026). Κατά την έναρξη της δίκης, αστυνομικοί μπήκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου και συνέλαβαν την πρώην σύζυγο του 38χρονου θύματος, για ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονία.

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Σύμφωνα μ πληροφορίες, η γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, που στο παρελθόν είχε παντρευτεί το θύμα και αργότερα είχε σχέση με τον 29χρονο κατηγορούμενο, ακινητοποιήθηκε στη δικαστική αίθουσα, λίγο πριν πάρει το λόγο για να καταθέσει.

«Η μήνυση είχε υποβληθεί γιατί αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη ως ηθική αυτουργός και εμείς καταθέσαμε αυτοτελή μήνυση, η οποία εκκρεμούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Δροσιάς. Αυτοί ψάξανε να τη βρουν, δεν τη βρήκανε. Τη βρήκανε σήμερα από δικαστήριο γιατί αυτή ήρθε αμέριμνη ότι η δικογραφία είχε κλείσει», είπε η Κική Πακιρτζίδου, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Η νεαρή επαναλαμβάνει πως κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης. Ούτε, όπως είχε πει, ήξερε για την επίθεση, ούτε η ίδια την πυροδότησε με κάποιο τρόπο. Μάλιστα, η ίδια υποστήριζε στο Live News πως σε βάρος της, κάποιοι επιχείρησαν να στήσουν μια σκευωρία.

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«Ήταν αμέριμνη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν ήρθε ο αστυνομικός και ζήτησε να τον ακολουθήσει. Του είπε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να τον ακολουθήσει. Λέει, “είμαι μάρτυρας”, λέει, “δεν μπορείτε να παραμείνετε άλλο και πρέπει να με ακολουθήσετε», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Το χρονικό

Η ένοπλη επίθεση είχε σημειωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Το θύμα είχε κατονομάσει τον άντρα που τον έβαλε στο στόχαστρο και λίγες μέρες αργότερα ο 29χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη. Αν και αρχικά είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, στη συνέχεια ομολόγησε το έγκλημα και προφυλακίστηκε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης, τα χαρακτηριστικά του δράστη είναι καλυμμένα. Το θύμα πάντως υποστήριξε πως τον αναγνώρισε και πως επρόκειτο για τον νέο σύντροφο της πρώην γυναίκας του.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος επέμενε αρχικά ότι την ώρα της επίθεσης, εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και όπως έλεγε υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του. Αργότερα παραδέχτηκε πως είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε και δήλωσε μετανιωμένος.

Εκείνο το πρωινό, ο δράστης που παραμόνευε στον κήπο του σπιτιού, άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Άρχισε να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μεταξύ ζωής και θανάτου.

Το θύμα κατήγγειλε ως δράστη τον σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Όπως είχε πει τότε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ο άντρας που τον έβαλε στο στόχαστρο, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

Η υπόθεση που συντάραξε τη χώρα επανέρχεται στο προσκήνιο με τη νεαρή να καλείται να χαράξει τη δική της υπερασπιστική γραμμή. Το θύμα δεν έχει συνέλθει ένα χρόνο μετά τον εφιάλτη που έζησε.