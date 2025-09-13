Κάτω Πατήσια: Οδηγός αυτοκινήτου «καρφώθηκε» σε κολώνα – Διακομίστηκε με τραύματα στο «Ευαγγελισμός»

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα μετά από τροχαίο που είχε στα Κάτω Πατήσια.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13.09.2025) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων στα Κάτω Πατήσια ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν 2 γυναίκες και ένας άνδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πως έγινε το τροχαίο, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός πορείας και να «καρφωθεί» σε κολώνα φωτισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.