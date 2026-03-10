Ελλάδα

Καβάλα: «Βγήκε από το σχολείο, πέρασε το λεωφορείο και την χτύπησε» λέει ο πατέρας της 13χρονης που νοσηλεύεται σε κώμα

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού σε κώμα με βλάβες στον εγκέφαλο - Ο πατέρας της 13χρονης μαθήτριας μιλάει στο newsit.gr
Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 13χρονη μαθήτρια από την Καβάλα που παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της από το σχολείο.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής (07/03/2026) λίγο μετά τη 1 στο Ποδοχώρι της Καβάλας, όταν το κορίτσι που μόλις είχε σχολάσει, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το χτύπημα που υπέστη στο κεφάλι η άτυχη μαθήτρια προκλήθηκαν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και πολλαπλά αιματώματα, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μέχρι σήμερα δίνοντας μάχη για τη ζωή της. 

Ο πατέρας της 13χρονης μαθήτριας μιλώντας στο newsit.gr τονίζει:

«Το κορίτσι μας είχε μόλις σχολάσει από τα μαθήματα της και είχε βγει από το σχολείο. Εκείνη την ώρα πέρασε το λεωφορείο και την χτύπησε. Την παρέσυρε. Και όχι μόνο την χτύπησε αλλά και έκανε σβούρες το παιδί. Το κορίτσι μου προσπαθούσε να περάσει απέναντι για να φύγει. Δεν ξέρω τώρα πως έγινε, το ποιος έχει δίκιο θα το βρει η Τροχαία. Προς το παρόν αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει καλά το παιδί μου, να ξυπνήσει και να είναι καλά. Οι γιατροί παλεύουν, μόνο ο Θεός γνωρίζει τι θα γίνει».

