Δημήτρης Κόκοτας: Το Σάββατο 03 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς και ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 57 ετών βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου 2026, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 28 Μαρτίου 2024, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια προβών για του «J2US». Σε λίγες ημέρες θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Κόκοτα.

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Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη δημοσιοποίηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την ανακοίνωση για το μνημόσυνο, το οποίο θα γίνει το πρωί του Σαββάτου (03.10.2026).

«Τελούμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας Δημητρίου Κόκοτα. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσευχηθείτε μαζί μας.

Η σύζυγος, η κόρη, οι λοιποί συγγενείς», έγραφε η ανακοίνωση.

Στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, συγκλόνισε κατά τη διάρκεια που εκφωνούσε τον επικήδειό της, λέγοντας: «Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα, που ερωτεύτηκα κι είναι η μισή μου ζωή, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας. Είχα την ευλογία, να είμαι εγώ η γυναίκα που ήταν δίπλα. Θα μας προσέχει από εκεί».