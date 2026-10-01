Τουρκικό drone έκανε 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

Μειωμένες, αλλά συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Άγκυρα καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, με την Τουρκία να καταγράφει νέα αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, το UAV της Τουρκίας, εκτός από τις δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, πραγματοποίησε και μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τουρκικό UAV αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 01η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΗ : 1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr