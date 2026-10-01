Ελλάδα

Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, λευκά παπούτσια και λευκό γούνινο πανωφόρι
Η 16χρονη που εξαφανίστηκε από τον Άλιμο
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης με καταγωγή από τη Ρουμανία, από την περιοχή του Αλίμου, για την οποία ανακοίνωση εξέδωσε και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στις 28/09/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο, η Αντάνια Λορένα (ον.) Φ. (επ.), 16 ετών, Ρουμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντάνια Λορένα (ον.) Φ. (επ.) έχει ύψος 1.60 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, λευκά παπούτσια και λευκό γούνινο πανωφόρι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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