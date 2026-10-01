Ελλάδα

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από το ταβάνι την ώρα του μαθήματος – Μαθήτρια γλίτωσε από τύχη

Η μαθήτρια είχε βγει για λίγο από την αίθουσα και δεν βρισκόταν στη θέση της όταν έπεσαν οι σοβάδες
Σοβάδες έπεσαν σε σχολείο στην Πάτρα
Photo / tempo24.news
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Σοκ και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα η πτώση σοβάδων από την οροφή αίθουσας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο που στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα της πλατείας Πυροσβεστείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε μαθητές και γονείς.

Μια μαθήτρια γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς είχε βγει για λίγα λεπτά από την αίθουσα και δεν καθόταν στο θρανίο της όταν αποκολλήθηκαν οι σοβάδες. Το περιστατικό στο σχολείο της Πάτρας θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, καθώς τα κομμάτια έπεσαν στο σημείο όπου βρισκόταν η θέση της.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές μέσα στην αίθουσα, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι μαθητές μετακινήθηκαν άμεσα σε άλλη αίθουσα, ώστε να συνεχιστούν με ασφάλεια τα μαθήματα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, αναφέρει το tempo24.news.

Σοβάδες έπεσαν σε σχολείο στην Πάτρα
Photo / tempo24.news

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αντιδημαρχία Παιδείας από τη διεύθυνση του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών. Μετά την ενημέρωση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από κλιμάκιο εργαζομένων του Δήμου σε όλες τις αίθουσες του σχολείου.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στις αίθουσες του 11ου Λυκείου, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και σε άλλα σημεία προβλήματα που χρειάζονται άμεση παρέμβαση.

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