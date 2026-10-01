Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από το ταβάνι την ώρα του μαθήματος – Μαθήτρια γλίτωσε από τύχη

Σοκ και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα η πτώση σοβάδων από την οροφή αίθουσας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο που στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα της πλατείας Πυροσβεστείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε μαθητές και γονείς.

Μια μαθήτρια γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς είχε βγει για λίγα λεπτά από την αίθουσα και δεν καθόταν στο θρανίο της όταν αποκολλήθηκαν οι σοβάδες. Το περιστατικό στο σχολείο της Πάτρας θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, καθώς τα κομμάτια έπεσαν στο σημείο όπου βρισκόταν η θέση της.

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Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές μέσα στην αίθουσα, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι μαθητές μετακινήθηκαν άμεσα σε άλλη αίθουσα, ώστε να συνεχιστούν με ασφάλεια τα μαθήματα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, αναφέρει το tempo24.news.