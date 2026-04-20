Κεφαλονιά: Τα νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών και τα ψέματα της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου που ξεψύχησε η 19χρονη Μυρτώ

Η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά συνεχίζει να σοκάρει και να γεννά όλο και περισσότερα ερωτήματα, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως και κάνουν το σκηνικό ακόμα πιο μπερδεμένο.

Για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά έχουν κριθεί προφυλακιστέοι ένας 26χρονος αρσιβαρίστας, ένας 22χρονος Αλβανικής καταγωγής και ένας 23χρονος φίλος της, καθώς την εγκατέλειψαν αβοήθητη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, με τους κατηγορούμενους στις απολογίες τους να ρίχνουν το μπαλάκι ο ένας στον άλλον.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για να λύσουν το μυστήριο με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά συνεχίζονται και φαίνεται να στρέφονται σε κυκλώματα μαστροπών και εμπόρων ναρκωτικών.

Από εκεί και πέρα από «κόσκινο» αναμένεται να περάσουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων αλλά και επιπλέον επικοινωνίες που μπορεί να έχει το μοιραίο βράδυ η τις προηγούμενες ημέρες η Μυρτώ.

Τα ψέματα της ιδιοκτήτριας

Αν και αρχικά η ιδιοκτήτρια του Airbnb στην Κεφαλονιά υποστήριζε ότι στο κατάλυμα βρίσκονταν μόνο η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της, τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή Live News δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό που ίσως να ανατρέψει πολλά για την μυστηριώδη υπόθεση στην Κεφαλονιά.

Τελικά, στο κτίριο υπήρχαν κι άλλοι ένοικοι. Η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της έμεναν σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο. Στο ισόγειο διέμενε ένας 56χρονος με την σύντροφό του, ενώ σε άλλο δωμάτιο έμενε η 18χρονη κόρη του 56χρονου μαζί με τον 22χρονο που κατηγορείται για τον θάνατο της κοπέλας.

Στο δωμάτιο που ήταν η Μυρτώ με τον 23χρονο, βρισκόταν και ο 26χρονος αρσιβαρίστας, γεγονός που φαίνεται πως γνώριζαν οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους.

Τα ερωτήματα για τις κάμερες

Μεγάλα ερωτήματα υπάρχουν και γύρω από το υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου. Αν και υπάρχουν κάμερες μέσα και έξω από το κτίριο, μόνο τα πλάνα από το εσωτερικό έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα που έβλεπε την είσοδο αρχικά ειπώθηκε ότι δεν λειτουργούσε. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν ισχύει, καθώς φέρεται να ζητήθηκε από συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας να μην δοθεί το υλικό στην Αστυνομία – κάτι που τελικά έγινε.

Τι έγινε τη μοιραία νύχτα

Η 18χρονη κόρη του 56χρονου, που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της βραδιάς. Όταν άκουσε τη φωνή του 26χρονου από το διπλανό δωμάτιο, ενημέρωσε τον 22χρονο, με τον οποίο είχαν κανονίσει να συναντηθούν.

Αργότερα, όταν οι δυο τους ήταν μαζί στο δωμάτιο, άκουσαν φωνές από τον χώρο όπου βρισκόταν η Μυρτώ. Ο 22χρονος ζήτησε από την κοπέλα να μην βγει έξω, ενώ ο ίδιος πήγε να δει τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να της είπε αργότερα, βρήκε τη Μυρτώ πεσμένη στο πάτωμα και προσπαθούσε να την συνεφέρει φωνάζοντάς της. Στη συνέχεια, μαζί με τον 26χρονο, την κατέβασαν στον δρόμο για να τη μεταφέρει ασθενοφόρο.

Ο ρόλος του 66χρονου και οι καταγγελίες της οικογένειας

Ένα ακόμα πρόσωπο που προκαλεί ερωτήματα είναι ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος είχε επικοινωνία με τη Μυρτούς λίγο πριν τον θάνατό της.

Όπως είπε στην εκπομπή Live News, της είχε στείλει χρήματα, υποστηρίζοντας ότι ήθελε απλώς να τη βοηθήσει, επειδή του είχε πει ότι δεν είχε πού να μείνει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά ίσως χρησιμοποιήθηκαν για αγορά ναρκωτικών.

Ο ίδιος εμφανίστηκε μόνος του στις αρχές για να καταθέσει, ενώ φαίνεται πως είχε γνωρίσει τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου και είχαν συχνή επικοινωνία τις τελευταίες ημέρες.

Ο πατέρας της 19χρονης ξεσπά και κατηγορεί ανοιχτά τους εμπλεκόμενους, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος εκμετάλλευσης. Μάλιστα, αφήνει αιχμές και για τον 66χρονο, λέγοντας ότι ίσως να έχει πιο κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τρία άτομα να έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ η υπόθεση παραμένει γεμάτη σκοτεινά σημεία και αναπάντητα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις