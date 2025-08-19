Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση τζετ σκι με σκάφος

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου στην Κέρκυρα, όταν τζετ σκι με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση στην Κέρκυρα, τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος Γερμανός ο οποίος ήταν πάνω στο jet ski ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 11χρονος ήταν ο μόνος που χτύπησε και δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Αυτός που οδηγούσε το jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας υπήκοος, ενώ οι οδηγοί τόσο του jet ski όσο και του φουσκωτού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.