Κέρκυρα: Έσπασαν και φέτος οι «Μπότηδες» για την πρώτη Ανάσταση – Εντυπωσιακά πλάνα από το μοναδικό έθιμο

Το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης έστειλαν το πρωί (11.04.2026) οι γνωστοί Μπότηδες στην Κέρκυρα, η οποία αναβίωσε και φέτος το πιο γνωστό ελληνικό έθιμο για το Πάσχα.

Οι πολίτες στόλισαν τα μπαλκόνια τους και πήραν θέση λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, αμέσως μετά την Πρώτη Ανάσταση, κουβαλώντας τα μεγάλα πήλινα κανάτια για το γνωστό έθιμο της Κέρκυρας. Με συνοδεία των ήχων από την Φιλαρμονική και ενώ κάτω από τα μπαλκόνια είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου, οι κάτοικοι έριξαν τους Μπότηδες στο κενό, κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο για να εξορκίσουν το κακό.

Κάθε Πάσχα, η Κέρκυρα γίνεται πόλος έλξης τουριστών εξαιτίας του μοναδικού τρόπου που γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού.

Μέρες πριν το Μεγάλο Σάββατο, ετοιμάζουν τα κανάτια τους και στολίζουν τα μπαλκόνια τους για να είναι έτοιμοι για την πρώτη Ανάσταση.

Στη συνέχεια γεμίζουν με νερό τα κανάτια, ώστε όταν προσγειωθούν στο έδαφος και σπάσουν, να μην εκτοξευτούν τα θραύσματα πάνω στους πολίτες όπου βρίσκονται στο σημείο.