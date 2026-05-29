Ελλάδα

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα στο σχολείο

Ο πατέρας του 12χρονου υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών
Ασθενοφόρο
Εικόνα αρχείου / Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο νοσοκoμείο Κέρκυρας μεταφερθηκε ένας 12χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από συμμαθητές του.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο πατέρας του 12χρονου μαθητή από την Κέρκυρα υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Πρόκεται για περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε την περασμένη Δευτέρα (25.05.2026) με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνες.

Η κατάσταση της υγείας του μαθητή έχει βελτιωθεί, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο.

Ο πατέρας του 12χρονου υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, αλλά λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
141
119
86
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα - Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή το θέμα της Έκθεσης
Το newsit.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Πανελλήνιες εξετάσεις 2026
Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο Νάουσας - «Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή, δεν έπαθα τίποτα»
«Το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος, υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα»
Φωτιστικό ξεκόλλησε από το ταβάνι στο Πρωτοδικείο Νάουσας
O Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο
Ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Πέμπτης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Κάποιες από τις τιμές των εξετάσεών του δεν βγήκαν στα επιθυμητά όρια και οι γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις
O Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο 8
Newsit logo
Newsit logo