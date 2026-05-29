Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα στο σχολείο

Στο νοσοκoμείο Κέρκυρας μεταφερθηκε ένας 12χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από συμμαθητές του.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο πατέρας του 12χρονου μαθητή από την Κέρκυρα υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Πρόκεται για περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε την περασμένη Δευτέρα (25.05.2026) με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνες.

Η κατάσταση της υγείας του μαθητή έχει βελτιωθεί, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο.

Ο πατέρας του 12χρονου υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, αλλά λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.