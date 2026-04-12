Kέρκυρα: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;» – Το απρόοπτο on air στην Ανάσταση

Ένα απρόοπτο συνέβη στην Κέρκυρα λίγα λεπτά μετά την Ανάσταση όταν δημοσιογράφος τοπικού καναλιού προσέγγισε δήμαρχο για τις πασχαλινές ευχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Σπιανάδα της Κέρκυρας, όπου η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα βρισκόταν σε απευθείας μετάδοση για το τοπικό κανάλι Start TV και ζήτησε από τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, να κάνει μια σύντομη δήλωση για την Ανάσταση.

Ωστόσο, ο δήμαρχος αντέδρασε αρνητικά, απαντώντας: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει», αρνούμενος να μιλήσει μπροστά στην κάμερα.

«Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», σχολίασε η δημοσιογράφος.