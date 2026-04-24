Κηδεία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στην 43χρονη που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της γυναίκας και η μητέρα της
Κηδεία της 43χρονης στο Ηράκλειο
Το φέρετρο με την αδικοχαμένη 43χρονη

Το τελευταίο αντίο λένε στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της, το μεσημέρι της Παρασκευής (24.4.26), στο χωριό της Δαφνές Ηρακλείου. Η μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, καθώς, όπως αποδείχθηκε, την πυροβόλησε και τη σκότωσε ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά το έγκλημα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη θα τελεστεί στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου.

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της αδικοχαμένης 43χρονης. Οι δύο γιοι της, 23 και 20 ετών και η ανήλικη κόρη της ηλικίας 15 ετών αλλά και η μητέρα της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο συμπληρώνεται και το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της άτυχης Ελευθερίας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στην οικογενειακή τραγωδία.

