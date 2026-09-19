Άγιος Στέφανος: Η στιγμή που διαρρήκτες μπουκάρουν σε σπίτι – Τους έδιωξαν με φωνές «κλέφτες, βοήθεια, αστυνομία»

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζει το MEGA το Σάββατο (19.09.2026), έχουν καταγραφεί κουκουλοφόροι διαρρήκτες να προσπαθούν να εισβάλλουν σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, τέσσερις διαρρήκτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φτάνουν στο σπίτι στον Άγιο Στέφανο, και ένας από αυτούς προσπαθεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

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Ωστόσο, ο δράστης δεν τα κατάφερε, ο συναγερμός χτύπησε, με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια που βρισκόταν μέσα στο σπίτι να τους αντιληφθεί.

Η γυναίκα βγήκε έξω στο μπαλκόνι και άρχισε να τους κυνηγάει, φωνάζοντας: «κλέφτες, βοήθεια, βοήθεια, αστυνομία, αστυνομία»!

Γύρω στις 9:10 το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, τέσσερις κουκουλοφόροι διαρρήκτες ανεβαίνουν τα σκαλιά και προσπαθούν να παραβιάσουν την εξώπορτα του σπιτιού με λοστούς.

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Παράλληλα, ένας από τους διαρρήκτες επιχείρησε να «σπάσει» τον συναγερμό, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η συσκευή να πέσει και να ενεργοποιηθεί. Τότε η γυναίκα βγαίνει έξω στο μπαλκόνι και αρχίζει να τους κυνηγάει και να φωνάζει, κάτι που ήταν αρκετό για να τρέψει τους τέσσερις δράστες σε φυγή.

«Βρισκόμουν μέσα στο υπνοδωμάτιο, ακούω έντονη φασαρία στο μπαλκόνι και αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν άτομα στο μπαλκόνι. Φώναξα βοήθεια για να τους τρέψω σε φυγή. Μετά τις φωνές βγήκα έξω, οι κλέφτες μπήκαν στο από κάτω διαμέρισμα ή θα έμπαιναν μέσα ή θα ήμουν αντιμέτωπη μαζί τους με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει», είπε η γυναίκα στον Alpha.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί στόχο διαρρηκτών. Όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα οι κουκουλοφόροι είχαν διαρρήξει το από κάτω σπίτι.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.