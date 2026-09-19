Ελλάδα

Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο του σπιτιού του

Παρά την κινητοποίηση, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος είχε ήδη «φύγει» από τη ζωή
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Θρήνος στη συνοικία της Χαραυγής στη Λάρισα! Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (19.09.2026) ένας μαθητής 14 ετών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες των onlarissa.gr και larissanet.gr, ο δεκατετράχρονος μαθητής βρέθηκε κρεμασμένος από τους δικούς του μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο.

Παρά την κινητοποίηση, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 14χρονος είχε ήδη «φύγει» από τη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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