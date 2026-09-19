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Φαντασμαγορικές εικόνες από τη Σαντορίνη: Η νύχτα έγινε μέρα από την εντυπωσιακή αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου

Ο ιστορικός θεσμός που πραγματοποιείται από το 1991 επέστρεψε και φέτος, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες
Σαντορίνη
Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ένα εντυπωσιακό θέαμα χάρισε για ακόμη μία χρονιά η Σαντορίνη, με το ηφαίστειο να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης βραδιάς των «Ηφαιστείων». Μετά τη δύση του ηλίου, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, η Καλντέρα μετατράπηκε σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η Σαντορίνη υποδέχθηκε έτσι και φέτος έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς και μακροχρόνιους θεσμούς της, άμεσα συνδεδεμένο με το ηφαίστειο που έχει διαμορφώσει τη μοναδική γεωμορφολογία, αλλά και την ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού.

Τα «Ηφαίστεια» πραγματοποιούνται από το 1991 και όλα αυτά τα χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή διοργάνωση για το νησί. Μέσα από τον θεσμό αναδεικνύεται η στενή σχέση της Σαντορίνης με τη γεωλογική της κληρονομιά, μετατρέποντάς την κάθε χρόνο σε μια ιδιαίτερη εμπειρία για όσους βρίσκονται εκεί.

Κορυφαία στιγμή της φετινής βραδιάς ήταν, όπως κάθε χρόνο, η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης. Με φόντο την Καλντέρα και το σκοτάδι που είχε ήδη απλωθεί πάνω από το Αιγαίο, το θέαμα ήταν ορατό από διαφορετικά σημεία του νησιού.

Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Πυροτεχνηματα στην Σαντορινη μετα το ηλιοβασιλεμα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Για ακόμη μία χρονιά, τα «Ηφαίστεια» έφεραν στο προσκήνιο ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη Σαντορίνη μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο, συνδέοντας το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο του σήμερα με τη γεωλογική ιστορία που διαμόρφωσε το νησί.

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