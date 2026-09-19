Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρόσωπο – «κλειδί» που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή

Ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί βρίσκονται πλέον και στο μικροσκόπιο για την οικονομική τους δραστηριότητα. Πρόκειται για γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και έκλεισε το ραντεβού μαζί του.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τον Γιώργο Μαζωνάκη ανοίγει και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς οι δύο γιατροί ελέγχονται για την περιουσιακή τους κατάσταση και την προέλευση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

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Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπει ακόμη και το πολυσυζητημένο ρολόι αξίας περίπου 200.000 ευρώ, ενώ θα εξεταστεί εάν υπάρχουν χρήματα που δεν δικαιολογούνται από νόμιμες δραστηριότητες.

Η γυναίκα που φέρεται να έκλεισε το ραντεβού

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, η γυναίκα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο προέρχεται από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη και φέρεται να είχε επικοινωνήσει δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπνοθεραπευτή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν ο τραγουδιστής εκείνος που επικοινώνησε απευθείας μαζί του. Αντίθετα, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ανέλαβε την επικοινωνία και να επέμενε ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

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Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης και δεν αποκλείεται η γυναίκα να κληθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εξηγήσει πώς και γιατί κανόνισε το συγκεκριμένο ραντεβού.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 21.09.2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο επικοινωνίες με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο γιατρών

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά και οικονομική διάσταση. Ο πρόεδρος της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, φέρεται να εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών.

Αρχικά αναμένεται να γίνει πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης. Στη συνέχεια, μέσω διασταυρώσεων, θα ελεγχθεί εάν τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν μπορούν να δικαιολογηθούν από νόμιμες πηγές εισοδήματος ή εάν προκύπτουν ενδείξεις για «μαύρο» χρήμα.

Σύμφωνα με το Star, υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και ενδέχεται να σχετίζονται περισσότερο με την επιχειρηματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων παρά με την ιατρική τους ιδιότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί και στο ρολόι αξίας περίπου 200.000 ευρώ που έχει απασχολήσει την έρευνα. Οι Αρχές θα εξετάσουν πώς αποκτήθηκε, εάν αγοράστηκε νόμιμα και δηλώθηκε ή εάν επρόκειτο για δώρο και, σε αυτή την περίπτωση, εάν είχε δηλωθεί όπως προβλέπεται.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί εάν εκδίδονταν τα απαραίτητα παραστατικά για δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν και ως χώρος σεμιναρίων.

Η Αρχή αναμένει επίσης στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Εισαγγελία σχετικά με τον τιμοκατάλογο των ραντεβού και τις φερόμενες συνεργασίες με φαρμακεία. Ανάλογα με όσα προκύψουν, ενδέχεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών.

Οι έρευνες για το ιατρείο στο Κολωνάκι

Όλα αυτά εξελίσσονται ενώ συνεχίζεται η βασική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όσα συνέβησαν τη μοιραία ημέρα στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η χρήση των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, οι χειρισμοί που φέρεται να έγιναν την ημέρα του θανάτου, οι αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς και καταγγελίες για διαγραφή ή απόκρυψη δεδομένων.

Η θέση των δύο γιατρών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη, καθώς μετά την προφυλάκισή τους, φαίνεται ότι τα «έριξαν» στο ΕΚΑΒ, με την απάντηση των διασωστών που έφτασαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, να είναι άμεση. Οι διασώστες «έδωσαν« τους γιατρούς, καθώς όπως είπαν, έδειξαν παραπλάνηση και πλήρη αδιαφορία με τα στοιχεία που απέκρυψαν αλλά και τον χρόνο που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, αλλά και τις ενέργειες που τους είπαν ότι είχαν κάνει.

Οι δύο γιατροί, έχουν περάσει τα πρώτα 24ωρα τους στις φυλακές Κορυδαλλού με το κλίμα να μην είναι καθόλου φιλικό προς τα πρόσωπά τους, καθώς η αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ιδιαίτερα των κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές που βρίσκεται η 56χρονη, είναι μεγάλη και τη θεωρούν ανεπιθύμητη.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να φωτίσουν όχι μόνο όσα συνέβησαν στο ιατρείο, αλλά και τις επαφές και την οικονομική δραστηριότητα των προσώπων που έχουν μπει στο κάδρο της υπόθεσης.