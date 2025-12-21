Κηφισιά: Άρπαξαν 180.000 ευρώ από υπάλληλο εταιρείας και το έβαλαν στα πόδια – Έχουν συλληφθεί 19 φορές για ληστεία

180.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν από υπάλληλο εταιρείας στην Κηφισιά, 2 άνδρες. Η ληστεία έγινε το βράδυ στις 15 Οκτωβρίου 2025 με τους δράστες να βγάζουν ακόμη και όπλο για να αρπάξουν τα χρήματα.

Η έρευνα που έγινε από την αστυνομία δείχνει πως οι 2 άνδρες ηλικίας 36 και 37 χρόνων γνώριζαν πως το θύμα εκείνη την ημέρα θα μετέφερε τις εισπράξεις τις εταιρείας. Έτσι έβαλαν μπροστά το σχέδιο για την ένοπλη ληστεία και τον προσέγγισαν με την μηχανή τους σε δρόμο της Κηφισιάς φορώντας κουκούλες και καπέλα.

Τον απείλησαν με το όπλο, άρπαξαν την τσάντα που είχε βάλει τα 180.000 ευρώ και του έκλεψαν και 2η τσάντα από το αυτοκίνητό του που είχε έγγραφα και τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

7 ημέρες μετά, ο 37χρονος «αξιοποίησε» τα κέρδη, αγοράζοντας πολυτελέστατο αυτοκίνητο μάρκας BMW. Ο συνεργός του έναν μήνα μετά αγόρασε και εκείνος αυτοκίνητο SMART.

Οι αστυνομικοί πήραν καταθέσεις και ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φτάνοντας στα ίχνη τους. Και οι 2 έχουν συλληφθεί 19 φορές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 κλοπές οχημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Για να καλύπτουν τα ίχνη τους και να αυξάνουν τα κέρδη τους, συνομιλούσαν σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές κινητών όπως «Signal» ενώ παρακολουθούσαν συστηματικά τυχόν διερχόμενα αυτοκίνητα από τα σπίτια τους, θεωρώντας πως ανήκουν στην αστυνομία.

Η μηχανή μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία και ανήκει στον 37χρονο ήταν χωρίς πινακίδα καθώς είχε αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.

Από την έρευνα που έγινε στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

2 συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και

ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι 2 κατηγορούμενοι κατά την ένοπλη ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.