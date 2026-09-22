Ελλάδα

Ιωάννινα: Κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας

Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν κοντά στο κοπάδι
Πρόβατα
Εικόνα αρχείου / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI
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Η κακοκαιρία χτύπησε τα Ιωάννινα, την Τρίτη 22.09.2026, έφερε σοβαρά προβλήματα στην Ήπειρο, με τα φαινόμενα να έχουν μικρή διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση. Χαλάζι, ισχυρές βροχές και συνεχείς κεραυνοί έπληξαν αρκετές περιοχές, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Στα Ιωάννινα, τα φαινόμενα από την κακοκαιρία ήταν έντονα όταν κεραυνός έπεσε σε βοσκότοπο και χτύπησε κοπάδι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 88 πρόβατα.

Ο κτηνοτρόφος βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού, ωστόσο δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Για τη μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει η επίσημη καταγραφή της ζημιάς και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για την αποζημίωση του κτηνοτρόφου.

@epiruspost Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε μονάδα στο Προδρόμι Σουλίου #Epiruspost #Epirus #ηπειρος ♬ Attention – TheTrend & Marquiori

Τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές και στο Προδρόμι Σουλίου.

Ανεμοστρόβιλος που πέρασε από την περιοχή νωρίς το απόγευμα ισοπέδωσε τμήμα των εγκαταστάσεων κτηνοτροφικής μονάδας, αφήνοντας πίσω του σοβαρές καταστροφές.

Μιλώντας στο Epiruspost, ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης, τόνισε ότι το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, αλλά είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, δεν «χτύπησε» με την ίδια ένταση ολόκληρη την περιοχή.

Αμέσως μετά την κακοκαιρία, συνεργεία του Δήμου βγήκαν στους δρόμους και ξεκίνησαν εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Παρεμβάσεις χρειάστηκε να γίνουν και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου είχαν προκληθεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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