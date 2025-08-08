Συμβαίνει τώρα:
Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε κατοικία

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σήμερα (08/08/2025) σε κατοικία στην οδό Προφήτη Ηλία, στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής.

Η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει στις μεσημβρινές ώρες και έσπευσε άμεσα στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εθελοντές, όπου εντόπισε την ηλικιωμένη γυναίκων χωρίς τις αισθήσεις της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα.

