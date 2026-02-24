Κηφισιά: Στο Αυτόφωρο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια ο γνωστός μάνατζερ μετά την καταδίωξη

Στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24.2.26) ο γνωστός 72χρονος μάνατζερ, μετά την επεισοδιακή καταδίωξη του τα ξημερώματα στην Κηφισιά.

Ο άνδρας, που στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη για υποθέσεις που αφορούν στη showbiz, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστεί για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας μετά την καταδίωξη στη Κηφισιά.

Η καταδίωξη του 72χρονου ξεκίνησε από άνδρες της Τροχαίας, αφού ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο.

Αντιθέτως, ο 72χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με το μικρού κυβισμού όχημά του, τύπου Smart, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας για περίπου 10 χιλιόμετρα, από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο γνωστός μάνατζερ δε σταμάτησε στο σήμα των ανδρών της Τροχαίας.