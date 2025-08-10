Κηφισιά: Συνελήφθησαν 14χρονοι που έσπαγαν παγκάκια και επιτέθηκαν σε αστυνομικό

Στη σύλληψη δύο 14χρονων, οι οποίοι τραυμάτισαν μία αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όταν προσπάθησε να τους αποτρέψει από το να σπάσουν παγκάκια, στην Κηφισιά, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ του Σαββάτου (9.8.2025).

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια 46χρονη αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, περπατούσε στην οδό Κοκοτά στην Κηφισιά και αντιλήφθηκε δύο ανήλικους, ηλικίας μόλις 14 ετών, να σπάνε ένα παγκάκι. Η γυναίκα χωρίς δεύτερη σκέψη, πλησίασε για να τους σταματήσει. Όμως η αντίδραση των εφήβων ήταν αιφνιδιαστική: ο ένας από τους δύο την έσπρωξε δυνατά, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο έδαφος.

Η αστυνομικός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, ενώ οι δύο ανήλικοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Μέσα σε λίγα λεπτά, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στην περιοχή, τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια σε βάρος του ενός, και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αυτού που τραυμάτισε την αστυνομικό.

Οι δύο 14χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.